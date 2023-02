Cultura: ministero, pubblicato bando 12ma edizione Italian Council (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italian Council opera su tre ambiti di intervento, suddivisi in otto azioni. La committenza internazionale per l'incremento delle collezioni dei Musei pubblici italiani supporta progetti che prevedano la produzione di progetti artistici di un artista italiano vivente o l'acquisizione di un'opera realizzata negli ultimi 50 anni nelle collezioni di musei statali, regionali, provinciali e civici italiani; ogni progetto deve prevedere un programma di promozione internazionale e nazionale; possono partecipare musei, istituzioni o enti non profit stranieri o partenariati costituiti da realtà italiane e straniere. La promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani sostiene da un lato le proposte di progetti di mostre monografiche presso istituzioni internazionali e dall'altro la partecipazione di artisti a manifestazioni internazionali, che possono comprendere – a titolo esemplificativo – biennali, triennali, festival o mostre collettive di alto prestigio; linea di azione importante per la disseminazione dell'arte italiana all'estero è il contributo per eventi collaterali all'acquisizione di opere di artisti italiani da parte di musei stranieri; potranno infine essere sostenuti progetti che coinvolgono curatori italiani invitati come guest curator di mostre o manifestazioni internazionali e progetti editoriali internazionali per valorizzare e promuove a livello internazionale la cultura visiva, l'arte e la critica d'arte italiana degli ultimi 50 anni. (segue) (Com)