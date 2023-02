Cultura: ministero, pubblicato bando 12ma edizione Italian Council (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo dei talenti prevede due tipologie di borse (grant): la prima è destinata a sostenere residenze di ricerca all'estero presso istituzioni accreditate, finalizzate allo sviluppo professionale di artisti, curatori e critici di tutte le età; la seconda è destinata al supporto della pura ricerca artistica, critica e curatoriale in prospettiva internazionale, con particolare riguardo alle giovani generazioni e agli artisti, curatori e critici emergenti. Tutti i progetti dovranno essere realizzati tra la seconda metà del 2023 ed entro il 2024, secondo le scadenze indicate nel bando. La domanda può essere presentata da musei, enti culturali pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente costituiti e qualunque altra soggetto di natura giuridica, purché senza scopo di lucro, italiane e straniere. Dove espressamente previsto dal bando, la domanda sarà direttamente presentata da artisti, curatori e critici. Le candidature potranno essere inviate esclusivamente tramite il Portale Bandi della direzione generale Creatività contemporanea in base alle scadenze dei singoli ambiti di intervento, seguendo le indicazioni presenti nel bando e nel portale stesso. Il bando sarà attivo sul portale bandi della Direzione a partire dal 27 febbraio 2023. Per tutti e tre gli ambiti, le domande possono essere presentate dal 27 febbraio 2023 ed entro e non oltre le ore 16 (ora italiana) del 31 marzo 2023. (Com)