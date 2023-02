Sanremo: Gasparri (FI), trasparenza su compenso Benigni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Non intendo alimentare polemiche inutili sul Festival della canzone italiana ma vorremmo avere più chiarezza e trasparenza circa il compenso di Benigni a Sanremo. Quanto è stato pagato? Chiedo alla Rai. Tanto? Poco? Zero? Parlare della Costituzione davanti al presidente della Repubblica non può essere considerato un lavoro bensì un onore e questo indubbiamente Benigni lo sa. Siamo certi che Benigni non avrà accettato nessun compenso esorbitante ma chiedo pubblicamente e formalmente alla Rai di renderlo noto dopo le polemiche che ha sollevato la vicenda". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri (FI). (Rin)