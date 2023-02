Bulgaria: presidente Aicb, ingresso nell’Eurozona “prioritario” per datori di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona il primo gennaio 2024 è “una priorità” per tutti i datori di lavoro nazionali. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione del capitale industriale in Bulgaria (Aicb), Vasil Velev, durante una conferenza stampa convocata oggi. Il numero uno dell’associazione datoriale confida che l’accesso del Paese alla zona euro migliorerà notevolmente il clima imprenditoriale, con vantaggi anche in termini di crescita economica e tenore di vita. Velev si è espresso anche sul meccanismo di compensazione offerto alle imprese per l’alto costo dell’elettricità, riscontrandone i “buoni risultati”. Nel corso della giornata, i rappresentanti dei datori di lavoro bulgari hanno incontrato il primo ministro Galab Donev per discutere i prezzi nel mercato alimentare e iniziative utili a contenere l'inflazione.(Seb)