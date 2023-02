Usa: Camera chiede informazioni su attività imprenditoriali di Hunter Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la supervisione della Camera dei rappresentanti ha inviato a Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti, una richiesta formale per ottenere “informazioni e documenti” relativi ai suoi affari e alle sue attività imprenditoriali. Nel documento, i componenti repubblicani del comitato hanno chiesto informazioni analoghe anche a James Biden, fratello del presidente Usa, e ad Eric Schwerin, socio di Hunter Biden. I tre avranno tempo fino al 22 febbraio per rispondere alla richiesta, poi il comitato ha fatto sapere che emetterà un mandato di comparizione. “Il Comitato ha il compito di verificare se il presidente Joe Biden sia stato coinvolto negli affari imprenditoriali della sua famiglia, e se abbia messo a rischio la sicurezza nazionale in questo modo: i cittadini meritano trasparenza”, ha detto il presidente repubblicano del Comitato, James Comer. (Was)