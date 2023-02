Fvg: Fedriga, oltre 21 milioni di euro a ospedale di Latisana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 21 milioni di euro per potenziare l’ospedale di Latisana. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto oggi il punto sugli investimenti in atto sul presidio ospedaliero della Bassa Friulana, insieme all’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. “Con una disponibilità di oltre 21 milioni di euro andiamo a potenziare e modernizzare un presidio ospedaliero strategico per la zona della Bassa Friulana, anche con l'attivazione di una Tac altamente performante di ultima generazione. Un risultato importante – hanno sottolineato Fedriga e Riccardi – frutto di uno straordinario sforzo della Regione, finalizzato a dare risposte sempre più efficienti e appropriate alle domande di salute della comunità”. L'intervento prevede l'attivazione di un ospedale di comunità e della casa della comunità, con la realizzazione di un nuovo edificio al posto del vecchio padiglione. I fondi a disposizione ammontano a 10 milioni di euro, di cui oltre 5,8 stanziati della Regione. Altri 11 milioni di euro saranno impiegati per il potenziamento della rete ospedaliera: circa 3 milioni per l'adeguamento del pronto soccorso, circa 600 mila euro per la creazione di 8 posti letto ulteriori di terapia semintensiva, 5,4 milioni per ristrutturazione, adeguamento degenze e messa a norma antincendio del presidio ospedaliero, oltre 1,6 milioni per 20 posti letto post acuti (ex Rsa) e 650 mila euro per la nuova Tac e per l'adeguamento dell'area radiologica. (Frt)