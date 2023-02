Ue: Salvini, senza l’Italia non si va da nessuna parte e conto che Francia e Germania lo capiscano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi spiace che Francia e Germania pensino di poter da soli rappresentare l'Europa, senza l'Italia non si va da nessuna parte e conto che Francia e Germania lo capiscano". Lo ha detto il leader della Lega è ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti durante un sopralluogo in Piazza Selinunte, nel quartiere San Siro di Milano. "Escludere - ha spiegato - non serve a nessuno, non è utile né intelligente". "Io - ha ricordato il ministro - ho incontrato il mio collega tedesco perché, in tema di infrastrutture e trasporti, Italia e Germania hanno tanto da fare insieme". (Rem)