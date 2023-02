Lazio 2023: Balì (Pp), no agli sfratti si alle case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nel Lazio il Polo progressista "ha come primo obiettivo confrontarsi con Ater, per proporre un progetto di social housing, per garantire assegnazioni basate sulle vere necessità e privi di meccanismi poco chiari". Lo afferma in una nota la capolista del Polo progressista, Tina Balì. "Occorre partire dall'utilizzo pubblico di milioni di edifici abbandonati per rispondere alle 36 mila famiglie che nel Lazio sono in graduatoria per un alloggio popolare. Sono 14.600 solo a Roma, dove oltre 1.500 sono state escluse dalla lista per motivi facilmente risolvibili quali la mancanza di firma. Il Campidoglio - prosegue -, ad oggi, sta lavorando sulle domande presentate nel 2020, quando i tempi di attesa previsti per legge sono sei mesi. Inoltre con l'azzeramento del reddito di cittadinanza previsto dal governo Meloni, sono 100.000 le famiglie che rischiano uno sfratto per morosità incolpevole. Polo progressista dalla Regione, ha come primo obiettivo confrontarsi con Ater, per proporre un progetto di social housing, per garantire assegnazioni basate sulle vere necessità e privi di meccanismi poco chiari. Inoltre - conclude - vigileremo sulle assegnazioni precedenti fatte nel centro storico della Capitale, in cui persone da redditi elevati sono attualmente locatari di immobili di pregio, come denunciavano alcuni cittadini stamattina". (Com)