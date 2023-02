Energia: Anci e Gse insieme per sostenere transizione dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi il protocollo d’intesa tra Anci e il Gestore dei servizi energetici (Gse), società del ministero dell’Economia che in Italia promuove la transizione ecologica. La collaborazione – riferisce una nota – è finalizzata a diffondere l’autoconsumo da fonti rinnovabili sul territorio anche al fine di contenere la spesa energetica dei Comuni, a potenziare il ricorso al Conto termico quale risorsa chiave per una gestione efficiente del patrimonio edilizio pubblico, nonché a supportare i Comuni nell’ambito della pianificazione e sviluppo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. (segue) (Com)