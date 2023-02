Fvg: Fedriga, obiettivi crescita del Progetto Fesr richiedono visione di lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi di crescita che si è posta la regione Friuli Venezia Giulia potranno essere raggiunti solo grazie a una visione di lungo periodo all'interno di un progetto integrato. Lo ha detto oggi a Udine il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo al convegno "Il mestiere di crescere", l'evento di lancio del Programma regionale Fesr 2021-2027. "Le imprese e gli Enti locali del nostro territorio hanno l'occasione di mettere a frutto i corposi finanziamenti europei, nazionali e regionali per portare avanti il percorso virtuoso con cui il Friuli Venezia Giulia sta diventando sempre più competitiva sia nel mondo produttivo sia in termini di attrattività. Su questi aspetti - ha continuato Fedriga - la Regione ha avviato fin dal 2020 una serie di incontri e concertazioni con gli attori coinvolti: il Programma regionale Fesr scaturisce da una massima condivisione tra tutti i soggetti". Il programma, che destina al Friuli Venezia Giulia 365 milioni di euro a cui si aggiungono 150 milioni di risorse regionali, dovrà rappresentare, secondo Fedriga, “fare parte di una linea strategica coerente a prescindere da chi governa. È l'inizio di un percorso complesso e doppiamente sfidante, da un lato per la capacità di tradurre i finanziamenti dei programmi europei in opere concrete, dall'altro per la necessità di integrarli con le altre linee contributive, su tutte il Pnrr. Servirà - ha concluso il presidente della regione Friuli Venezia Giulia - piena collaborazione da parte di tutti". (Frt)