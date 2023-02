Turchia-Siria: terremoto, quasi 20 mila le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19.943 le vittime registrate sinora a seguito delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Siria settentrionale e la Turchia sud-orientale. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in dichiarazioni rilasciate da Osmaniye, una delle località colpite dal sisma, ha affermato che il bilancio aggiornato include 16.170 morti e 64.194 feriti, a cui si aggiunge la distruzione di 6.444 edifici. In Siria, invece, l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, ha riferito che le vittime registrate sinora sono 3.773, di cui 1.653 nelle aree poste sotto il controllo del governo di Damasco, e altre 2.120 nelle regioni controllate dai gruppi di opposizione al presidente siriano Bashar al Assad. In tale quadro, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che le aree colpite dal sisma ospitano circa 23 milioni di persone, di cui 1,4 milioni di bambini.(Lib)