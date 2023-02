Casa: Gasparri (FI), evitare derive ideologiche in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Oggi la commissione Itre (Industria e Energia) del Parlamento europeo "ha approvato il compromesso sulla proposta di rifusione della direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia. Il testo varato dalla commissione, senza l'apporto dei voti dei parlamentari aderenti a Forza Italia, è peggiorativo rispetto a quello approvato il 15 dicembre 2021 dalla commissione Ue. Gli interventi obbligatori sugli immobili, secondo una tempistica molto ravvicinata, contrastano in modo netto con le peculiarità del patrimonio immobiliare italiano, risalente nel tempo e di proprietà diffusa, sovente di tipo condominiale. Il provvedimento dovrà ora passare al vaglio dell'assemblea plenaria di Strasburgo per l'approvazione definitiva. Forza Italia, già da oggi, è al lavoro per evitare derive ideologiche e rendere realistici gli obiettivi individuati nella direttiva che con il testo attuale saranno difficilmente sostenibili per l'Italia". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. (Com)