Lazio 2023: Petitti (Azione), con D’Amato in primi cento giorni priorità a sanità e giovani

- Per il Terzo Polo, in caso di una vittoria del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato le priorità per i primi cento giorni “sono la sanità e i giovani, questo è il nostro patto generazionale”. Lo ha detto Federico Petitti di Azione, candidato capolista del Terzo Polo alle elezioni regionali del Lazio, interpellato da “Agenzia Nova”. “Saremo la garanzia che gli investimenti dei fondi europei e soprattutto del Pnrr vengano destinati al rafforzamento del nostro Servizio sanitario, che viene da 10 anni di commissariamento e che adesso ha i conti in ordine – ha aggiunto –. La prima cosa che chiederemo sarà quella di dimezzare le liste di attesa per le prestazioni sanitarie. Bisognerà mettere in piedi un piano che preveda due direttrici, una immediata e di breve termine, che dovrà ovviamente basarsi su un partenariato pubblico-privato, e l’altra di programmazione a medio lungo termine che prevederà un forte rafforzamento della medicina territoriale sulla quale sono già stati stanziati 700 milioni di euro del Pnrr. Non c'è disuguaglianza più grande che avere un servizio sanitario regionale inefficiente che ci porta nella situazione in cui chi può permetterselo può curarsi e chi non può deve aspettare più di un anno per una visita oncologica rischiando la vita”. (segue) (Rer)