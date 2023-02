Lazio 2023: Petitti (Azione), con D’Amato in primi cento giorni priorità a sanità e giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Tra le prime delibere che il Terzo Polo conta di portare in Aula al consiglio regionale ci sono quelle che riguardano industria, impresa e artigianato. “Sono parte integrante del nostro sviluppo economico – ha spiegato Petitti -. Per noi è prioritario come primo atto del nostro governo dare un segnale forte per sostenere questi settori, che vuol dire mantenere vivo il tessuto sociale delle nostre città e dei nostri paesi. Il nostro progetto avrà l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, promuovendo, nel contempo, le attività delle imprese e la messa in piedi di reti. Prevediamo dunque di finanziare tramite partecipazione a bando regionale con contributi a fondo perduto le micro, piccole o medie imprese aventi sede legale o unità locale nel Lazio, per acquisto di consulenza, formazione e acquisto di beni e servizi strumentali finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0. I fondi individuati sono sia del Pnrr, sia dei Fondi di coesione, di attori istituzionali come la Cassa depositi e prestiti e il Fondo europeo per gli investimenti. Riteniamo necessario – ha concluso il capolista del Terzo Polo - aiutare le piccole e medie imprese, che costituiscono il 97 per cento del Pil laziale, ad affrontare le difficili sfide della transizione digitale ed ecologica che ci troviamo di fronte, sul modello di quanto fatto con Industria 4.0 da Carlo Calenda quando era ministro dello Sviluppo economico”. (Rer)