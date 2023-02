Roma: dal Campidoglio 5 milioni di euro per la sicurezza dei campi rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Un investimento da circa 5 milioni di euro per la messa in sicurezza dei campi rom della Capitale: è quanto prevede una delibera che passerà al vaglio della giunta capitolina nelle prossime settimane. Il dettaglio è emerso nel corso della commissione Trasparenza di Roma, presieduta dal consigliere di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. "È al vaglio dell'amministrazione e della giunta la proposta di un intervento da circa 5 milioni di euro per lavori di messa a norma" dei campi rom "che parta degli impianti elettrici", ha spiegato Ernesto Dello Vicario, dirigente del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana (Simu). Il provvedimento arriva in seguito a una nota del dipartimento Lavori pubblici che aveva segnalato, a diverse strutture capitoline, tra cui il Gabinetto del sindaco, che "tutti i villaggi della solidarietà di Roma Capitale sono inagibili". I cinque milioni di euro serviranno, innanzitutto, per effettuare lavori di messa a norma degli impianti elettrici esterni (linee principali) e di quelli interni ai moduli abitativi. Inoltre, tali risorse serviranno per la valutazione del rischio antincendio e installazione di presidi e impianti antincendio, il rifacimento degli impianti idrici e fognari, il ripristino delle aree esterne e la vigilanza delle aree per impedire lo sversamento dei rifiuti. Sui campi rom "ci stiamo lavorando", ha assicurato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, stamattina a margine di un evento. (segue) (Rer)