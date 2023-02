Roma: dal Campidoglio 5 milioni di euro per la sicurezza dei campi rom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento del dipartimento Lavori pubblici, intanto, raccomanda la costituzione di “un ufficio speciale dedicato all'emergenza”, per il quale occorrerà assegnare “almeno 5 unità tecniche e 3 unità amministrative esperte”. Nel frattempo, risulta urgente intervenire per “garantire il presidio dei quadri elettrici, al fine di impedire l’allaccio incontrollato di utenze e relative manomissioni, e delle aree interne per impedire lo sversamento dei rifiuti e il danneggiamento dei presidi antinciendio”. Per questo, “si ritiene urgente individuare forme di presidio con presenza continuativa di personale addetto alla sicurezza all’interno dei Villaggi”. Inoltre, risulta prioritario, secondo i tecnici, assicurare il monitoraggio dei sistemi di video sorveglianza nei villaggi di Salviati, Candoni, Lombroso, Gordani e Castel Romano. Il campo di via Candoni, in particolare, nell’ultimo periodo è stato al centro dell’attenzione per una serie di episodi, non ultimo il lancio di sassi a un bus Atac, nella sera del 19 gennaio, che ne ha frantumato i finestrini. Pochi giorni dopo, inoltre, si è verificato un incendio che ha interessato tre moduli abitativi. (segue) (Rer)