Roma: dal Campidoglio 5 milioni di euro per la sicurezza dei campi rom (3)

- Il villaggio di via Candoni, che si estende su un’area di 25 mila metri quadrati e che ospita 600 persone in 115 moduli abitativi, è stato oggetto così di un’ordinanza sindacale, in vigore fino al 15 febbraio, che ha imposto il divieto di accendere fuochi o utilizzare bombole a gas e altri sistemi di riscaldamento alimentati a combustibile e tetto massimo sulla potenza delle utenze elettriche. L'atto firmato da Gualtieri, tuttavia, prevede forme di assistenza e tutela contro il freddo per le persone che vivono nel campo. "A seguito dell'ordinanza siamo intervenuti con alcuni rigeneratori, per fronteggiare un'emergenza strutturale dell'impianto elettrico che non ha capacità di garantire energia. L'ordinanza è nata per via dell'emergenza gelo e per tutelare le persone, soprattutto i bambini, in questi 15 giorni di gelo", ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali, Barbara Funari, intervenuta nel corso della commissione Trasparenza di questa mattina. (Rer)