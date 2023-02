Speciale infrastrutture: Veneto, giunta approva interventi per mobilità verso polo fieristico di Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del polo fieristico padovano. L'accordo dovrà essere sottoscritto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comune di Padova. "La Fiera di Padova rappresenta un polo espositivo di grande attrattività il cui valore esula dall'ambito meramente economico: il suo ruolo è cruciale non solo per la città ma anche per la regione – ha commentato la vicepresidente della Regione Veneto, Elisa De Berti - oltre ad essere un riferimento per manifestazioni ed eventi a livello nazionale. Pensare ad interventi che consentano di migliorarne l'accesso e grazie ai quali la mobilità sappia dialogare con le reti di trasporti già presenti, è fondamentale per uno sviluppo ancora più ampio e strutturato dello spazio fieristico". Il lavoro costerà complessivamente 800.000 euro e prevede la realizzazione di una nuova rotatoria su via Maroncelli di collegamento con via Friburgo. (Rev)