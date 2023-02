Speciale infrastrutture: Zaia, via libera al progetto filobus Verona è una promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualche settimana fa "avevo promesso che il progetto del filobus di Verona avrebbe fatto passi avanti:posso dire che la promessa è stata mantenuta". Con queste parole Luca Zaia, presidente della regione Veneto, ha commentato il via libera dato da Cipess per sbloccare i lavori del sistema filoviario di Verona. "Ringrazio l'esecutivo - ha aggiunto - la concretezza e la celerità dimostrate sono dei bei segnali di efficienza e di grande attenzione riservata al Veneto, che ha delle emergenze infrastrutturali che sono state affrontate assolutamente con il piglio giusto". "Si sblocca finalmente un'opera che ha avuto un lungo iter e che, una volta realizzata, vedrà una nuova infrastruttura di trasporto pubblico di massa utile alla città e non solo. Il governo ha dimostrato ancora una volta estrema concretezza e vicinanza al territorio del Veneto", ha poi concluso Zaia. (Rev)