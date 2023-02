Speciale infrastrutture: Morelli, da Cipess ok a nuovo terminal bus stazione Bari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cipess ha dato l'ok al nuovo terminal bus della stazione di Bari, 6 milioni e mezzo dedicati all'adeguamento pedonale di via Capruzzi, nuova rotatoria, parcheggi per bici e, soprattutto, un nuovo sito dedicato alla sosta degli autobus". Lo dichiara il sottosegretario di stato per il Coordinamento della Politica Economica alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. "Le iniziative che il governo sta mettendo in campo sui territori – spiega il Sottosegretario - sono perfettamente coerenti con il nuovo modello di mobilità e trasporti seguito dal Mit, con investimenti legati all'intermodalità, che metteranno a disposizione di tutti noi la possibilità di passare dal trasporto su ferro a quello su gomma, con estrema facilità e rapidità". "Il Cipess è sensibile a ogni iniziativa promossa da comuni ed enti locali per favorire il percorso di transizione , ma, soprattutto, per migliorare la qualità della vita degli italiani", conclude Morelli. (Rin)