Speciale infrastrutture: De Luca (Pd), imbarazzante Cipess, governo blocca ancora Fscal Sud

- L'esito del CIPESS "è semplicemente imbarazzante. Approva tre progetti da 500 milioni di euro mentre continua a tenere bloccati 27 miliardi di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinati al Sud". Lo dichiara il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca. "Come abbiamo ribadito pochi giorni fa durante il question time al ministro Giorgetti, sono mesi che si attende lo sblocco di questi fondi già previsti tra l'altro nella programmazione 2021/2027 e già ripartiti a giugno tra le varie Regioni meridionali. Eppure - prosegue De Luca - ancora nulla si muove. Dal Cipess nessuna delibera attuativa. E così restano arenate risorse importanti che spettano al Mezzogiorno e di cui il Mezzogiorno ha assoluto bisogno per investimenti fondamentali in servizi, scuole, sanità, infrastrutture, ambiente. Una scelta che non fa bene all'intero Paese. Poteva essere l'occasione giusta ma il governo di destra ha preferito continuare a lavorare contro il Sud e quindi contro lo sviluppo di tutta l'Italia. Siamo senza parole davvero ma continueremo la nostra battaglia con convinzione", conclude. (Rin)