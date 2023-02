Speciale infrastrutture: Toscana, da Cdp oltre 286 milioni di euro a Regione per sostenere investimenti sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova l’intesa fra Cassa depositi e prestiti e regione Toscana. Anche quest’anno una parte degli investimenti della Regione - e dei contributi che questa dispensa ad altri enti - saranno infatti sostenuti da Cdp, attraverso cinque prestiti da oltre 286 milioni di euro destinati alla realizzazione di interventi che riguardano la sanità, la ristrutturazione di edifici pubblici, ma anche strade e opere sugli argini dei fiumi, quali ad esempio le piste ciclabili. Per interventi nel comparto sanitario – riferisce una nota – saranno destinati oltre 48 milioni. Nello specifico, 26,5 milioni verranno utilizzati per l’acquisto di attrezzature sanitarie, anche di tipo tecnologico e scientifico, e oltre 22 milioni per portare a termine diversi investimenti sulle infrastrutture del settore, dove l’intervento più rilevante, con un finanziamento di circa 12 milioni, riguarda la manutenzione straordinaria e il completamento del nuovo presidio ospedaliero di Cisanello a Pisa. Le risorse messe a disposizione da Cdp permetteranno anche investimenti per circa 123 milioni su beni immobili, strade, argini dei fiumi e impianti sportivi. (Com)