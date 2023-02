Fvg: assessore Turismo, polo sciistico di Tarvisio cresce del 35 per cento rispetto al pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il polo sciistico di Tarvisio ha fatto registrare oltre 116 mila primi ingressi sulle piste, con una crescita del 35 per cento rispetto a tre anni fa quando si erano fermati a 86 mila. “Risultati non frutto del caso, ma di un'attenta pianificazione portata avanti dalla Regione e PromoTurismoFvg”, ha spiegato oggi l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine della visita odierna a Tarvisio e sul monte Lussari che si prepara all’arrivo di tappa del Giro d’Italia. “Il piano di investimenti da 16 milioni di euro voluto dalla Giunta regionale ha posto le basi per un'attrattività crescente sia nella stagione invernale sia in quella estiva. I lavori di sistemazione in vista della tappa procedono come da programma e il Lussari entrerà nella storia del Giro, come aveva previsto il suo patron Enzo Cainero, con l'arrivo decisivo in salita della penultima tappa in programma il 27 maggio”, ha detto Bini. L’assessore ha fatto il punto anche sugli investimenti e sui lavori in corso. È già stato completato e collaudato l'ampliamento della slittovia, con l'inserimento dell'albero di 13 metri che ora costituisce la principale attrazione. La zipline sarà inaugurata in primavera, mentre sono stati completati i cinque percorsi bike fruibili mediante la seggiovia dell'Angelo. È stato anche affidato lo studio di fattibilità per il collegamento tra Valbruna e il Monte Lussari e sono stati acquistati nuovi mezzi battipista, dotati di un nuovo sistema di misurazione dell'altezza della neve.(Frt)