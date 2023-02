© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani venerdì 10 febbraio, alle ore 15, presso la sala della Regina di Montecitorio, si svolge il convegno "Luciano Bianciardi infinite scritture", per il centenario della nascita. Saluto introduttivo in videomessaggio della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)