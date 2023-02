Energia: incontro tra Ain e Pichetto Fratin per proposta nuova politica nucleare italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell’Associazione italiana nucleare (Ain), composta da Umberto Minopoli, Roberto Adinolfi, Claudia Gasparrini, Antonio Naviglio e Marco Ricotti, ha incontrato oggi a Roma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, per presentare la proposta dell’Ain per una nuova politica nucleare italiana. Attualmente – riferisce una nota – l’energia nucleare, a livello europeo, fornisce il 26 per cento della produzione elettrica, dimostrando di essere una risorsa decisiva, per tre fondamentali motivi: è un’energia carbon-free, riconosciuta anche a livello europeo, è un’energia continuativa, quindi perfettamente integrabile con le fonti rinnovabili non programmabili, ed è in grado di assicurare l’approvvigionamento, grazie alla pluralità di Paesi produttori e all’elevato contenuto energetico del combustibile. L’Europa ha in programma la realizzazione di 29 nuove centrali e l’estensione della vita utile di circa il 60 per cento di quelle esistenti. Dimostra così di aver compreso appieno il ruolo strategico del nucleare nella transizione energetica. “L’Italia dovrebbe analogamente adoperarsi perché anche l’energia elettrica prodotta dalle centrali europee attuali o in via di costruzione venga considerata un risorsa comune europea”, afferma Umberto Minopoli, presidente Ain. (segue) (Rin)