Taiwan: terremoto, presidente Tsai donerà un mese di stipendio alla Turchia per i soccorsi

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, donerà un mese di stipendio alla Turchia per contribuire ai soccorsi dopo il devastante terremoto di lunedì 6 febbraio, e altrettanto farà il suo vice William Lai Ching-te. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio presidenziale di Taipei. Tsai e Lai (quest’ultimo possibile candidato alla presidenza alle elezioni in programma il prossimo anno) “sperano di fare la loro parte per contribuire alla ricostruzione in Turchia il prima possibile”. Taipei e Ankara non hanno relazioni diplomatiche ufficiali, ma mantengono contatti attraverso ambasciate de facto e attraverso voli diretti tra i due Paesi. Tsai ha visitato proprio questa mattina l’ufficio di rappresentanza della Turchia a Taipei e ha firmato il registro dei visitatori con le parole: “Il mio cuore è con gli amici turchi. Taiwan è al fianco della Turchia!”. Lo stipendio di Tsai da presidente è di circa 17.620 dollari.(Cip)