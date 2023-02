Editoria: Moles (FI), con Canovari perdo un amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con enorme dolore la notizia della scomparsa di Aldo Canovari, un editore appassionato e coraggioso, un uomo colto, un liberale autentico ma soprattutto un amico caro. Mi mancheranno le nostre conversazioni, il suo garbo e la lucidità con la quale riusciva ad interpretare la realtà. Addio Aldo, il tuo ricordo sarà indelebile nel mio cuore". Lo afferma, in una nota, Giuseppe Moles, commissario di Forza Italia in Basilicata. (Com)