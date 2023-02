Rieti: in città la finale del campionato europeo di "mangiatori di peperoncino"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La finale del Campionato europeo della “League of Fire” si svolgerà per la prima volta a Rieti dove sarà assegnato il titolo di Campione europeo di mangiatore di peperoncino. Il grande match tra i più formidabili "mangiatori di fuoco" si svolgerà nel corso della dodicesima edizione della Fiera Mondiale del Peperoncino in programma a Rieti dal 30 agosto al 3 settembre. I campioni più affermati e seguiti in Europa saranno nella Città Centro d’Italia per contendersi la “European Belt”, la Cintura europea, attualmente detenuta dall’italiano Giancarlo Gasparotto, alias Jack Pepper. Evento che sarà impreziosito dal ritorno a Rieti da un amico storico della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, Arturo Rencricca, vincitore di 5 campionati italiani e primo Campione Europeo nel 2021 che, insieme alla Campionessa mondiale Shahina Zeenat Waseem e a Paul Ouro, manager e mente della League of Fire, presenterà e coordinerà l’evento più piccante dell’estate.(Rer)