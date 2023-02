Sanremo: Lupi, mi piacerebbe che Festival parlasse dei cristiani perseguitati nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- Sanremo è un "grande happening televisivo, ho visto un bellissimo dialogo tra l'italiana di origine iraniana Pegah Moshir Pour e Drusilla Foer sulla denuncia della repressione in Iran. Questo dimostra che il Festival è anche un'occasione per sensibilizzare sui grandi temi della società. Per questo credo che Sanremo debba essere sempre plurale: mi piacerebbe molto per esempio che per una volta sul palco dell'Ariston si parlasse e ci fosse una testimonianza sui Cristiani perseguitati e che vengono uccisi nel mondo solo perché vanno in chiesa. Io credo che questa funzione sociale di Sanremo non debba andare persa". Lo afferma in una nota il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Com)