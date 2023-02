Ue: Gelmini (Azione), Meloni vittima della sua narrazione, così è gelo con la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Unione Europea affronterà in questi mesi dossier cruciali per il suo futuro ma anche per il futuro dell’Italia. Dalle nuove regole del patto di stabilità e crescita, al dossier migranti, alla politica della Bce, ai temi relativi al nuovo Repower Eu e al Pnrr. Sarebbe forse utile che il presidente del Consiglio mettesse un po’ da parte la narrazione da partito di opposizione di cui è vittima, quella del 'non andremo a Bruxelles col cappello in mano', buona solo per i palchi da campagna elettorale". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, che aggiunge: "Specie se poi si resta fuori dalla porta di vertici importanti". "Rimarcarlo, in occasione di un Consiglio europeo straordinario, è un errore che rischia di far scendere il gelo nei rapporti fra Italia e Francia, già minati da errori e incomprensioni”, conclude Gelmini.(Rin)