Casa: Bonelli (Avs) su efficientamento energetico, destra nemica della modernizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra italiana "è nemica della modernizzazione e dell'innovazione: dicono no a tutto per difendere privilegi, in questo caso delle lobby delle energie fossili, considerato che le abitazioni ad uso civile in Italia hanno consumato, dati 2021, 22 miliardi di metri cubi di gas, con un consumo medio del +50 per cento rispetto alla media europea". Lo afferma in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Per questa destra sembra evidente che va bene che le famiglie paghino bollette per migliaia di euro, con enormi vantaggi delle società energetiche: sono menefreghisti del clima. Gli italiani subiscono il caro energia - prosegue il parlamentare - quest'anno termico la bolletta di un condominio tipo che consuma 15.000 metri cubi di gas l'anno potrebbe aumentare del 176 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020-2021. In questo scenario drammatico il governo Meloni sta osteggiando l'efficientamento energetico che ridurrebbe questi costi così gravosi in maniera sensibile, con un notevole risparmio per gli italiani. Inoltre aiuterebbe le milioni di famiglie in situazione di povertà energetica, numero cresciuto a dismisura per via dei rincari delle bollette del gas e dell'energia elettrica di almeno cinque volte rispetto alla situazione pre-crisi. Il governo Meloni ha smantellato il sistema degli ecobonus e del superbonus, è contrario all'innovazione e fa pagare un conto salato agli italiani per le bollette. Noi - conclude Bonelli - lavoriamo in Europa per costruire le tutele sociali, per incentivare le ristrutturazioni a favore delle famiglie e rendere strutturale l'economia edilizia, per rilanciare l'economia e dare una risposta alle questioni dell'inquinamento e della crisi climatica". (Com)