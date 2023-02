Usa: in uscita a ottobre libro di rivelazioni del senatore repubblicano Romney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 ottobre prossimo uscirà negli Stati Uniti un libro sulle rivelazioni fatte dal senatore repubblicano Mitt Romney al giornalista della rivista “The Atlantic” McCay Coppins, riguardanti alcune delle più importanti figure dello scenario politico nazionale degli ultimi 25 anni. Lo riferisce il portale d’informazione “Axios”, secondo cui il libro si baserà su “centinaia e centinaia di email e di messaggi di testo” consegnati da Romney al reporter, e conterrà le valutazioni del senatore dello Utah su quella che considera “l’involuzione del Partito repubblicano verso l’autoritarismo”. Romney, che ha incontrato in segreto Coppins per quasi due anni, voleva inizialmente utilizzare il materiale per un libro di memorie, ma avrebbe successivamente deciso di “non poter essere obiettivo sulla propria vita”.(Was)