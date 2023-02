Imprese: Assocamerestero e Unioncamere presentano l’atlante per chi vuole fare business all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quadro approfondito delle peculiarità di ciascun mercato per consentire alle imprese italiane che vogliono esportare i propri prodotti di trovare un ambiente fertile in cui lavorare. E’ il senso e la missione della Digital Sustainability Atlas, la nuova pubblicazione realizzata da Assocamerestero – l’Associazione delle Camere di Commercio italiane all’estero (CCIE) e Unioncamere, in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all’estero. Il tutto con il coordinamento scientifico della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e il supporto di Unioncamere. Come detto, la nuova pubblicazione, rappresenta una vera e propria guida pensata per mettere a disposizione delle aziende italiane che vogliano fare business all’estero tutte le informazioni sugli ambiti della sostenibilità e delle politiche di digitalizzazione in 51 Paesi nel mondo. Il lavoro condotto da 71 Camere in America, Asia, Europa, Medio Oriente e Africa e in Oceania ha visto l’analisi dei principali indicatori relativi a sostenibilità ambientale, digitale, economica, sociale e al livello di innovazione tecnologica nei diversi Paesi, con l’obiettivo di fornire alle imprese informazioni utili per orientare al meglio le proprie strategie di posizionamento sui mercati esteri. La pubblicazione, già disponibile sul sito di Assocamerestero fornisce un quadro approfondito delle peculiarità di ciascun mercato: in Europa si evincono alti livelli di interazione digitale tra imprese, cittadini e istituzioni, con una forte sensibilità al tema della trasparenza e dell’accessibilità delle informazioni, in particolare nei Paesi del Nord Europa; qui emerge anche una grande attenzione alla circolarità e al riciclo dei materiali. Una fortissima propensione all’e-commerce spicca in Asia, dove solo la Cina, ad esempio, genera il 50 per cento delle transazioni mondiali per l’acquisto di beni e servizi. Le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno dato una forte spinta alla ricerca di fonti di energia alternative. (segue) (Rin)