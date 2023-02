Imprese: Assocamerestero e Unioncamere presentano l’atlante per chi vuole fare business all’estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Valentino Valentini, viceministro per le Imprese e il made in Italy, che ha partecipato alla presentazione della guida, la sostenibilità “è diventata un fattore cruciale nelle strategie di internazionalizzazione delle aziende. La recente pandemia ha accelerato la trasformazione digitale, che diventerà un fattore importante per la continuità dei flussi economico-commerciali e per il passaggio verso un'economia circolare e sostenibile che sta evolvendo”. In questi nuovi scenari le Camere di Commercio italiane all'Estero “sono in grado di fornire un utile supporto e possono essere un canale preferenziale per l’attrazione di interessi imprenditoriali e di investimenti esteri”, ha aggiunto. Dal canto suo, Mario Pozza, presidente di Assocamerestero ha ricordato come i mercati siano sempre più caratterizzati da “un’attenzione alla sostenibilità e alla digitalizzazione, al punto che ogni imprenditore sa che questi due elementi sono un volano anche per la crescita internazionale". “Con questa guida le Camere di Commercio italiane all’estero si confermano come un osservatorio strategico a disposizione del Sistema Italia per monitorare i mercati, nonché come una piattaforma di business all’avanguardia”. L’export - secondo Andrea Prete, presidente di Unioncamere - è una leva essenziale dell’economia italiana. Avere consapevolezza delle caratteristiche e delle sensibilità dei mercati in cui si vuole approdare è essenziale per le imprese. Questo lavoro fornisce un quadro dettagliato di come 51 Paesi stanno interpretando la sostenibilità e la digitalizzazione e quindi rappresenta uno strumento molto utile per le nostre imprese, affinché giungano preparate a misurarsi con i diversi mercati esteri”. (Rin)