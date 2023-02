Difesa: Papperger (Rheinmetall), lavoriamo a nuovi sistemi di artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall sta lavorando a “nuovi sistemi di artiglieria”. È quanto affermato dall'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'Ad ha reso noto che, nel settore delle bocche da fuoco, l'azienda sta sviluppando “un sistema con una gittata di 100 chilometri”. Secondo “Handelsblatt”, potrebbe trattarsi di un successore dell'obice semovente Pzh 2000, che può colpire obiettivi fino a 50 chilometri ed è prodotto da Rheinmetall insieme al gruppo per la difesa tedesco Krauss-Maffei Wegmann (Kmw). Con riguardo all'artiglieria missilistica, Papperger ha affermato che Rheimetall lavora a sistemi con gittata di 500 chilometri. In questo settore, il conglomerato intende cooperare con altre imprese. Secondo Papperger, un partenariato con il gruppo aerospaziale statunitense Lockheed Martin “sarebbe un'opzione”. (Geb)