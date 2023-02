Ucraina: Papperger (Rheimetall), il Paese avrà bisogno di sicurezza e sarà sempre a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina “deve resistere” alla guerra che le è stata mossa dalla Russia e, quando il conflitto sarà terminato, avrà “bisogno di sicurezza”. Il Paese sarà “sempre a rischio” perché confina con la Russia e dovrà, quindi, essere in grado di difendersi. È quanto affermato dall'amministratore delegato del conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall, Armin Papperger, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Per l'Ad, l'acquisto di carri armati è “l'unico modo” con cui l'ex repubblica sovietica potrà proteggere i propri confini. Al riguardo, Papperger ha aggiunto che il governo di Kiev sta discutendo con Rheimetall l'acquisto del Panther KF51, il carro armato di ultima generazione sviluppato dal gruppo Secondo Papperger, “non importa se l'Ucraina fa parte della Nato o è vicina alla Nato, dovremo sostenere il Paese”. (Geb)