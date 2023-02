Ucraina: Papperger (Rheinmetall), possiamo fornire 20 Leopard 1 quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per la difesa tedesco Rheinmetall può fornire “quest'anno” 20 carri armati Leopard 1 all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto affermato dall'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, l'Ad ha dichiarato: “Attualmente, siamo in trattative con l'Ucraina e il governo federale per redigere il contratto e, quando sarà completato, potremo rendere operativi e consegnare 20 Leopard 1 quest'anno”. Papperger ha osservato come, con i mezzi corazzati che riceve dagli Stati parte della Nato, l'ex repubblica sovietica “sta guadagnando un peso che la aiuterà ad affrontare la sfida” dell'invasione russa. Tuttavia, “ciò non sarà sufficiente”, perché la Russia ha “riserve molto più grandi”. Pertanto, come sottolineato dall'Ad di Rheinmetall, occorre fornire all'Ucraina “ulteriore aiuto, anche e soprattutto con i carri armati”. In questa prospettiva, il gruppo può consegnare al Paese altri 15 Leopard 2, dopo averli ammodernati. Papperger ha quindi affermato: “Al momento, dal lato dell'industria, non abbiamo da offrire molto altro che possa essere fornito rapidamente”. Tuttavia, Rheinmetall può costruire nuovi corazzati, con l'Ucraina che è “interessata” al Panther KF51 e al Lynk, rispettivamente il carro armato e il mezzo da combattimento per fanteria di ultima generazione sviluppati dal conglomerato. (Geb)