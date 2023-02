Giappone-Filippine: impegno a rafforzare legami economia e difesa, da Tokyo più fondi e tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos, in visita ufficiale a Tokyo (8-12 febbraio), e il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si sono riuniti per un vertice e una cena di lavoro oggi, conclusi con l’impegno a rafforzare il partenariato strategico bilaterale sui fronti della cooperazione economica, della difesa e della sicurezza, degli scambi tra persone e del coordinamento sulle questioni regionali e internazionali. Lo rende noto un comunicato congiunto. Per quanto riguarda la cooperazione economica, la parte giapponese ha annunciato contributi allo sviluppo e investimenti del settore privato per 600 miliardi di yen (4,2 miliardi di euro circa) nei propri anni fiscali 2022 e 2023, nell’ambito del sostegno al Piano di sviluppo filippino 2023-28. In particolare, Kishida ha espresso l’intenzione di contribuire allo sviluppo di infrastrutture di trasporto. A questo proposito sono stati accolti con favore i progressi del progetto della metropolitana di Manila, finanziato dal Giappone, e la firma di prestiti per 377 miliardi di yen per l’estensione della ferrovia North-South Commuter Railway (Nscr). Un prestito aggiuntivo potrebbe essere erogato per la manutenzione della linea metropolitana Mrt-3. Altri crediti potrebbero essere destinati a progetti per la costruzione di ponti e tunnel. Tra i lavori citati ci sono anche quelli per costruire argini fluviali e tenere sotto controllo le inondazioni, in una prospettiva di riduzione del rischio di disastri. (segue) (Git)