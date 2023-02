Giappone-Filippine: impegno a rafforzare legami economia e difesa, da Tokyo più fondi e tecnologie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le questioni regionali; i leader hanno espresso preoccupazioni per la situazione nel Mar Cinese Orientale e Meridionale, ribadendo l’importanza della libertà di navigazione e sorvolo e del rispetto del diritto internazionale; hanno condannato lo sviluppo di armi nucleari e missili balistici in corso in Corea del Nord; hanno concordato sull’intensificazione degli sforzi internazionali per l’assistenza umanitaria in Myanmar, la cessazione delle violenze, il rilascio di coloro che sono detenuti arbitrariamente e il ritorno sulla via della democrazia. (segue) (Git)