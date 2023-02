Difesa: Papperger (Rheinmetall), discutiamo con Ucraina su esportazione carro armato Panther

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall sta discutendo con il governo dell'Ucraina sulla “esportazione del Panther”, il suo carro armato di ultima generazione. È quanto affermato dall'amministratore delegato del gruppo, Armin Papperger, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. L'Ad ha aggiunto che l'Ucraina intende acquistare il Panther KF51 e ha espresso interesse anche per un altro prodotto di Rheinmetall, il mezzo corazzato da combattimento per fanteria Lynx. L'azienda ha presentato il suo carro armato più moderno all'Eurosatory, la fiera della difesa tenuta a Parigi dal 13 al 17 giugno 2022. Come nota “Handelsblatt”, l'Ucraina sarebbe il primo acquirente del Panther KF51, di cui finora esiste soltanto un modello dimostrativo. Tuttavia, Papperger ha promesso una consegna “tra 15-18 mesi”, con i corazzati che potrebbero essere costruiti da Rheinmetall nei propri impianti in Germania o in Ungheria. Affinché i Panther KF51 possano essere esportati nell'ex repubblica sovietica, è necessaria l'autorizzazione del governo tedesco. Papperperger ha quindi chiesto questa licenza, evidenziando che gli Stati europei “non possono più fare a meno” di propri carri armati per l'Ucraina, in quanto hanno i depositi “vuoti”. (Geb)