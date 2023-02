Spagna: ministra Diaz, presidente imprenditori sia "coerente" e aumenti i salari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella vita bisogna essere "coerenti" e lo stipendio annuale di 400 mila euro del presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, gli darà "una prospettiva sufficiente" per sapere che i lavoratori hanno bisogno di un aumento salariale. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, in alcune dichiarazioni rilasciate ai giornalisti al Congresso dei deputati, sottolineando che i salari in Spagna non sono la "causa" della crisi, soprattutto tenendo conto degli "enormi profitti" di alcune grandi aziende. "Chiedo alla Ceoe di sedersi al tavolo dell'Accordo per l'occupazione e la contrattazione collettiva", ha affermato Diaz, che ha anche accusato l'associazione dei datori di lavoro di aver abbandonato i negoziati il 5 maggio "senza aver fatto altro fino ad oggi". Il Consiglio di amministrazione della Ceoe ha deciso di rivedere la situazione lavorativa del suo presidente Garamendi, che figurava come lavoratore autonomo, al fine di iscriverlo al regime generale con un contratto dirigenziale. La formula del contratto di senior management è quella che è stata ritenuta più appropriata dalla Ceoe a causa della somiglianza delle funzioni di Garamendi con quelle di un senior manager, anche se la questione non sarebbe ancora chiusa. (Spm)