Milleproroghe: Azione-Iv, approvato emendamento su indennità amministratori locali

- "Bene l'approvazione dell'emendamento di Azione e Italia viva, a mia firma, in merito alle indennità degli amministratori locali. Un sostegno indispensabile per affermare il principio di autonomia degli enti locali più piccoli. Riconoscendo la possibilità di aumento delle indennità di funzione dei vicesindaci, degli assessori e dei presidenti dei consigli comunali si cerca di dare respiro e incentivi a macchine organizzative spesso in difficoltà. Le piccole amministrazioni locali hanno bisogno di amministratori che abbiano incentivi e riconoscimento del ruolo delicato che svolgono". Lo dichiara in una nota il senatore di Azione-Italia viva, Marco Lombardo. (Com)