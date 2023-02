Milleproroghe: Fd'I, prorogato lavoro agile per i fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato in commissione Bilancio un emendamento di Fratelli d'Italia, al decreto Milleproroghe, che "proroga di tre mesi lo smart working per i lavoratori fragili, sia nel privato che nel pubblico. Un provvedimento che si inserisce in una logica di sostegno ai più deboli, penso in particolare agli insegnanti che devono essere sostituiti dai supplenti, ma più in generale si tratta di una misura a sostegno di tutti i lavoratori in difficoltà, in particolare quelli del pubblico per i quali è stata stanziata la cifra di 16 milioni di euro. Ringraziamo il senatore Guidi che l'ha proposto ed i relatori che l'hanno accolto. Siamo contenti che questa sensibilità è stato riconosciuto il merito anche delle opposizioni". Lo dichiarano i senatori di Fratelli d'Italia Guido Quintino Liris, capogruppo Fd'I in commissione Bilancio a palazzo Madama, e Marco Lisei, capogruppo Fd'I in commissione Affari costituzionali.(Com)