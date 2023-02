Milano: agente della polizia locale ferita in servizio premiata con la Medaglia d'argento al merito civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il Prefetto di Milano Renato Saccone ha consegnato all'assistente esperto della Polizia Locale di Milano, Vittoria Inger Sollima, la medaglia d'argento al Merito civile, conferita con Decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2022, su proposta del Ministro dell'Interno, con la seguente motivazione: "Durante il servizio, a seguito di una colluttazione per l'arresto di un evaso, veniva sfregiata al viso con un calice di vetro all'interno di un bar, riportando gravi ferite. Esempio di coraggio, forza d'animo e senso del dovere". Il Prefetto Saccone ha voluto manifestare il suo più vivo apprezzamento all'Assistente Esperto Sollima, che nell'adempimento dei propri compiti istituzionali ha anteposto la tutela della comunità e la sicurezza del territorio rispetto alla sua persona. "Come Comandante della Polizia Locale di Milano sono onorato e orgoglioso di questa medaglia e mi unisco all'apprezzamento per il coraggio e la determinazione della nostra agente che non ha esitato ad anteporre la sicurezza dei cittadini alla propria incolumità" è il commento del Comandante della Polizia Locale Marco Ciacci. (Com)