Turismo: Confcommercio Lombardia, nel 2022 +33,8 per cento di arrivi rispetto ad anno precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia al centro del turismo internazionale: dal 12 al 14 febbraio si svolge a Milano la Borsa Internazionale del Turismo (Bit), in un anno che potrebbe essere quello del consolidamento del settore, dopo le difficoltà causate dalla pandemia e i problemi legati all'inflazione, con oltre il 50 per cento di cittadini che considerano la crisi economica la minaccia più grave per il nostro Paese (sondaggio Ispi realizzato da Ipsos). I dati della Federazione Turismo Organizzato (Fto) sono positivi: il settore è in ripresa, anche se non ancora completa rispetto al pre-pandemia. Nel 2022 i biglietti aerei comprati da tour operator sono stati l'80 per cento rispetto al 2019. Sempre Fto prospetta un 2023 di pieno recupero, anche nella speranza di una piena ripresa del mercato asiatico. Tendenza confermata dai dati del barometro Unwto che evidenziano come nel 2022 oltre 900 milioni di turisti nel mondo abbiano viaggiato all'estero, il doppio rispetto al 2021. Le buone performance del turismo, interno e internazionale, sono confermate anche in Lombardia, dove nell'estate 2022 si è toccato un tendenziale +33,8 per cento di arrivi rispetto allo stesso periodo del 2021. Una scia positiva, iniziata prima e proseguita anche dopo la stagione estiva, che – rileva Confcommercio Lombardia - trova riscontro tra gli operatori del settore: dai ponti della scorsa primavera fino a Capodanno si sono registrate buone presenze. E nell'elaborazione di Federazione Moda Italia sui dati Global Blue emerge come nel quarto trimestre del 2022 Milano sia la prima città in Italia per spesa di turisti extra Ue, dato in crescita rispetto al 2019. (segue) (Com)