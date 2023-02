Turismo: Confcommercio Lombardia, nel 2022 +33,8 per cento di arrivi rispetto ad anno precedente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trend destinato ad allungarsi anche per l'imminente San Valentino prima e Carnevale poi, ricorrenze per le quali Confcommercio e Swg stimano a livello nazionale 13 milioni di partenze previste, con una predilezione per città d'arte e montagna. Una ripresa che potrà continuare ad essere trainata dai grandi eventi: non solo quelli straordinari come Bergamo Brescia Capitale della Cultura Italiana 2023 e le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma anche quelli ricorrenti come la vicina Milano Fashion Week, destinata ad avere un'incidenza economica positiva grazie al ritorno massiccio delle sfilate in presenza. "La Lombardia ha ormai consolidato la sua vocazione turistica e i grandi eventi devono rappresentare un'importante leva di marketing territoriale e di scoperta dei nostri territori – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - Necessario nei prossimi mesi e in futuro continuare ad investire in questo settore, ormai driver dell'economia, attraverso azioni per la destagionalizzazione delle mete turistiche, la riqualificazione delle strutture ricettive e la formazione professionale del personale". (Com)