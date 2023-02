Roma: Ghera (Fd'I), rivedere impiego vigili urbani in campi rom, sottrae forze a territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- In merito alla sorveglianza nel campo rom di via Candoni a Roma "l'ordinanza del sindaco Gualtieri sottrae al controllo del territorio molte unità operative in un periodo in cui sono frequenti in città aggressioni violente e si susseguono incidenti stradali gravi". Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, Fabrizio Ghera. "Appare dettata dalla tendenza a improvvisare e dalla incapacità di gestione la decisione del sindaco Gualtieri di impiegare ogni giorno ben dieci auto pattuglie di vigili urbani nella sorveglianza di quadri e centraline elettriche nel campo nomadi di via Candoni, per evitare incendi spesso dovuti ad allacci abusivi - spiega -. Questa ordinanza sottrae al controllo del territorio molte unità operative in un periodo in cui sono frequenti in città aggressioni violente e si susseguono incidenti stradali gravi che si potrebbero evitare con una maggiore e più diffusa presenza della polizia municipale". (segue) (Com)