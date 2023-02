Roma: Ghera (Fd'I), rivedere impiego vigili urbani in campi rom, sottrae forze a territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è da chiedersi inoltre - prosegue Ghera - perché, stante l'esigenza di monitorare costantemente i campi nomadi della Capitale, è stato snaturato il gruppo speciale sicurezza pubblica emergenziale che si occupava dei controlli in quei luoghi. Da sottolineare che un tale impiego di uomini e mezzi a piantonare impianti elettrici rappresenta un costo notevole per le casse dell'Amministrazione. Stupisce che il primo cittadino ancora non affronti il problema dell'organico fortemente sottodimensionato della polizia municipale e che nell'attesa di nuove assunzioni non abbia ancora avviato un confronto sul ruolo e sui compiti d'istituto che deve svolgere. In mancanza di nuove linee guida nella gestione del corpo - conclude -, sarebbe opportuno attenersi all'ordinamento in vigore, e nel frattempo cominciare a ragionare sul riassetto della categoria più volte richiesto dagli stessi vigili urbani". (Com)