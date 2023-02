Ucraina: von der Leyen, decimo pacchetto di sanzioni indebolirà macchina da guerra russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea contro la Russia indebolirà la sua macchina da guerra. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “La Russia deve pagare per la distruzione provocata e il sangue versato” e “abbiamo la volontà di riconoscerla responsabile per i suoi crimini, incluso quello di aggressione”, ha affermato von der Leyen. (Beb)