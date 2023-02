Speciale energia: Ue, Parlamento europeo approva relazione su case green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo (Itre) ha approvato la relazione sulle case green. Il testo è stato approvato con 49 voti favorevoli, 18 contrari e 6 astenuti. Parte del pacchetto Fit for 55, la direttiva della Commissione prevede la ristrutturazione energetica per gli edifici che hanno le peggiori prestazioni. La proposta della Commissione prevede che gli edifici in classe G (la peggiore), passino in classe F entro il 2027 e in classe E entro il 2030. Secondo la posizione appena approvata dal Parlamento, l'eurocamera chiede misure più restrittive, con l'approdo in classe D entro il 2033. A cambiare, sarebbero le modalità di classificazione. Secondo le norme previste dalla relazione approvata dal Parlamento, ogni Stato dovrebbe indicare in classe G il 15 per cento degli edifici con le prestazioni peggiori, a prescindere dalla reale efficienza energetica dell'edificio. L'idea alla base è che, in questo modo, ogni Stato membro avrà una quota di edifici da efficientare, in una sorta di norma che obblighi ogni Paese a migliorare una quota percentuale di immobili uguale agli altri. La relazione dovrà ora essere votata nella sessione plenaria di Strasburgo per poi poter essere portata ai tavoli di negoziazione fra le istituzioni Ue. (Beb)